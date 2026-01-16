Spagna virale il video che mostra il bacio forzato di Julio Iglesias a una conduttrice tv

Un vecchio video di Julio Iglesias sta circolando sui social in Spagna, attirando attenzione e discussioni. Nel filmato, il cantante appare in un episodio che ha generato diverse reazioni, portando alla luce un episodio passato che ha suscitato emozioni contrastanti tra gli spettatori. La diffusione di questo materiale ha acceso un dibattito pubblico sull’uso e il contesto di immagini di questo tipo.

Un vecchio filmato di Julio Iglesias sta facendo il giro dei social in Spagna, suscitando indignazione e polemiche. Nel video, risalente a diversi anni fa, il celebre cantante spagnolo appare molto invadente nei confronti di Susana Giménez, nota conduttrice televisiva. Ma il caso non si limita a questo: su TikTok e altre piattaforme sono comparsi numerosi video in cui Iglesias si mostra sconvenientemente con altre presentatrici, alimentando un dibattito acceso sul comportamento del cantante. Il video che ha scatenato l'indignazione. Il filmato ritrae Iglesias durante un'ospitata in tv, seduto accanto a Giménez.

Spagna, Julio Iglesias e il bacio forzato a una conduttrice tv: il video è virale - (LaPresse) Un vecchio video televisivo di Julio Iglesias del 2004 è diventato virale in Spagna dopo le recenti accuse di abusi sessuali mosse da due ex ... msn.com

