Spagna Julio Iglesias e il bacio forzato a una conduttrice tv | il video è virale

Un video di Julio Iglesias risalente al 2004 è diventato recentemente virale in Spagna, in seguito alle accuse di comportamenti inappropriati mosse da due ex collaboratrici. Il filmato mostra il cantante durante una trasmissione televisiva, dove si verifica un episodio di un bacio forzato a una conduttrice. La diffusione di questo materiale ha suscitato discussioni pubbliche sulla figura di Iglesias e sulla gestione di comportamenti in ambito mediatico.

(LaPresse) Un vecchio video televisivo di Julio Iglesias del 2004 è diventato virale in Spagna dopo le recenti accuse di abusi sessuali mosse da due ex collaboratrici nei confronti del cantante. Nella clip, trasmessa dalla rete argentina Telefé, Iglesias, ora 82enne, bacia ripetutamente la conduttrice Susana Giménez, nonostante la donna mostri chiaramente disagio e cerchi di fermarlo dicendo frasi come "No Julio, sei un uomo sposato". Iglesias insiste più volte, afferrandole la testa con entrambe le mani e continuando a baciarla, mentre la presentatrice cerca di imporre limiti davanti alle telecamere.

