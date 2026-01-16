Spaccio di droga a Campo di Marte | due arresti della Polizia di Stato

Nella zona di Campo di Marte, la Polizia di Stato ha arrestato due persone nell’ambito delle operazioni di contrasto allo spaccio di droga. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità nel territorio aretino. L’attività prosegue con l’obiettivo di ridurre le problematiche legate al consumo di sostanze stupefacenti e di tutelare la comunità.

Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nel territorio aretino. Nel corso di un servizio mirato al contrasto del crimine diffuso, il personale della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo ha arrestato due cittadini stranieri, colti in flagranza di reato nella zona di Campo di Marte. Nel primo intervento, gli operatori della Squadra Mobile hanno individuato all'interno del parco di Campo di Marte un cittadino di nazionalità senegalese mentre effettuava una cessione di sostanza stupefacente a un cittadino italiano.

