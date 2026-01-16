Spacciava droga mentre era ai domiciliari | scatta l' arresto

A Brindisi, un uomo è stato arrestato dopo essere stato scoperto con dosi di cocaina e hashish in casa, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. La scoperta evidenzia come, anche in restrizioni domestiche, si possano verificare attività illegali. L'intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, sottolineando l’importanza di monitorare eventuali violazioni delle misure di restrizione.

BRINDISI - Nascondeva in casa dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. È quanto scoperto dalla polizia di Stato di Brindisi che, nella mattinata del 12 gennaio scorso, ha arrestato un pregiudicato brindisino di 53 anni, classe 1970, per.

