Sovraffollamento la relazione | Duecento detenuti in più e aggressioni triplicate

Al carcere Sant’Anna, la recente escalation di sovraffollamento ha portato a un aumento di circa duecento detenuti e a un incremento delle aggressioni, che sono triplicate rispetto al passato. La discussione, svoltasi in Consiglio comunale, ha evidenziato le criticità di una situazione che richiede attenzione e interventi mirati. La discussione si è svolta in municipio, dopo il rifiuto del DAP di autorizzare il dibattito all’interno della struttura penitenziaria.

La situazione "esplosiva" al carcere Sant’Anna è stata descritta ieri in Consiglio comunale – che si è tenuto in municipio dopo il no del Dap a svolgerlo all’interno del carcere – con dati e riflessioni. Il sovraffollamento è impressionante: ci sono oltre duecento detenuti in più rispetto a quelli previsti. A luglio 2025, infatti, a fronte di una capienza pari a 372 posti, le presenze registrate ammontavano a 578 detenuti. I carcerati di origine straniera rappresentano circa il 60 per cento e in un solo anno si sono registrati 38 tentativi di suicidio. E’ questo l’allarmante quadro che emerge dalla relazione della criminologa Giovanna Laura De Fazio, a oltre due anni dalla sua nomina a garante per il Comune di Modena dei diritti delle persone private della libertà personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sovraffollamento, la relazione: "Duecento detenuti in più e aggressioni triplicate" Leggi anche: Sovraffollamento in carcere, a Parma 776 detenuti: 121 in più rispetto alla capienza massima Leggi anche: Carcere, sovraffollamento e suicidi: “Operatori e detenuti abbandonati dal ministero” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Carceri, Nordio: “Indulto non è la soluzione al sovraffollamento”/ “Pronti a 10mila misure alternative” - Contro il sovraffollamento delle carceri, la soluzione secondo Carlo Nordio non è l'indulto: già pronte misure alternative per oltre 10mila detenuti In un periodo storico in cui il tema del ... ilsussidiario.net Emergenza sovraffollamento. Ma i numeri assolvono la Rocca: "Carceri, la legge sia applicata" - A Forlì situazione meno grave rispetto ad altre realtà (Bologna e Ferrara). ilrestodelcarlino.it Meno ingressi di detenuti nelle carceri dell'Umbria ma cresce il sovraffollamento - Diminuiscono gli ingressi nelle quattro carceri dell'Umbria di arrestati in Umbria, ma cresce il sovraffollamento per trasferimenti di detenuti da altre regioni . ansa.it L’emergenza cronica del carcere Sant’Anna al centro del Consiglio Comunale. La prof De Fazio, garante dei detenuti ha presentato la relazione annuale. Il documento fotografa una situazione segnata da sovraffollamento e tentativi di suicidio https://www.tvqu facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.