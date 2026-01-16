Sostanze tossiche nel famoso minestrone surgelato | il lotto ritirato dai supermercati

È stato ritirato dai supermercati un lotto di minestrone surgelato a marchio Selex, a causa della presenza di sostanze tossiche. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali rischi per la salute. Si consiglia di verificare il prodotto e, in caso di dubbio, di non consumarlo. Restano in corso ulteriori controlli da parte delle autorità competenti.

Un lotto di minestrone surgelato a marchio Selex è stato richiamato dai supermercati e dalla rete di vendita. Il rischio identificato nell'allerta del ministero della Salute riguarda la possibile presenza di sostanze chimiche naturali tossiche. L'avviso, datato 15 gennaio 2026, fornisce le.

Minestrone surgelato Selex, richiamato lotto per rischio contaminazione - Rischio alcaloidi del tropano nel Minestrone 14 Verdure Surgelate: richiamo ministeriale per un lotto a marchio Selex ... quifinanza.it

