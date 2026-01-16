Sos turni e gestione | Ospedale al collasso Servono infermieri

L’ospedale si trova sotto pressione, con una carenza di infermieri che mette a rischio la qualità delle cure. Attualmente, su 36 infermieri, soltanto 9 sono liberi professionisti, distribuiti tra il distretto e l’ospedale cittadino. Una situazione che evidenzia l’importanza di una gestione efficace e di un supporto qualificato per garantire un’assistenza sanitaria stabile e di qualità.

Ventisette infermieri liberi professionisti su trentasei concentrati tra il distretto e l’ospedale cittadino. È il dato che apre la nota diffusa da Gianluca Firrisi, segretario provinciale Uil Fpl Varese, che accende nuovamente i riflettori sulla situazione del personale infermieristico all’ospedale di Saronno, all’interno della Asst Valle Olona. Secondo quanto emerge dalle informative richieste all’azienda, nei quattro ospedali e nei distretti della Asst operano complessivamente 36 infermieri liberi professionisti. Di questi, 25 sono impiegati all’ospedale di Saronno e 2 nel distretto, pari al 75% del totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sos turni e gestione: "Ospedale al collasso. Servono infermieri" Leggi anche: Doppi turni e 12 ore in sala operatoria: anche nell’ospedale delle Olimpiadi mancano infermieri Leggi anche: Doppi turni massacranti e 12 ore in sala operatoria: anche nell’ospedale delle Olimpiadi mancano infermieri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sos turni e gestione: Ospedale al collasso. Servono infermieri. Sos turni e gestione: "Ospedale al collasso. Servono infermieri" - Ventisette infermieri liberi professionisti su trentasei concentrati tra il distretto e l’ospedale cittadino. ilgiorno.it

Sos infermieri all’ospedale di Budrio: "La nostra estate comincia coi doppi turni in reparto" - Con l’estate alle porte, si alza la temperatura delle polemiche attorno all’ospedale di Budrio. ilrestodelcarlino.it

Controllo accessi aziendale e gestione delle presenze Puoi averli in un'unica soluzione integrata, flessibile, facile da usare e cloud-based. Per sapere sempre chi entra, dove e quando, monitorare orari, turni, assenze e ferie, con timbrature smart. Con Zeitgro facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.