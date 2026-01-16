Nella giornata infrasettimanale di Promozione, la Centese si distingue come unica squadra a conquistare i tre punti, posizionandosi al secondo posto. Gallo e Masi Torello Voghiera, invece, tornano dai rispettivi incontri con pareggi che rafforzano le loro posizioni in classifica. Un risultato positivo che testimonia l’equilibrio e la competitività del campionato regionale.

A sorridere è solo la Centese nel turno infrasettimanale di Promozione, ma anche Gallo e Masi Torello Voghiera escono con dei pareggi confortanti dai rispettivi impegni di campionato. La formazione di mister Di Ruocco passa 2-1 sul campo dello Sparta Castelbolognese rimontando l’iniziale svantaggio a firma di Venturoli, con due reti in pochi minuti siglate da Fabbri e Bonacorsi: un’altra prova di maturità per la Centese, che approfitta degli altri risultati per accorciare sulla seconda piazza, ora distante appena due lunghezze. È il Gallo infatti a fermare la corsa del Valsetta Lagaro, che perde contatto dalla capolista Valsanterno (ora a +8) e vede appunto avvicinarsi la Centese: gli amaranto giocano una gara attenta ed organizzata, fermando gli avversari sullo 0-0 e conquistando un punticino che dà morale dopo il brutto ko contro l’Atletico Castenaso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sorride solo la Centese. Seconda piazza più vicina

Leggi anche: Promozione. Valsanterno sempre più sola. La Centese cade a testa alta

Leggi anche: Sant’Agostino in crisi. In Eccellenza sorride solo la Comacchiese

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sorride solo la Centese. Seconda piazza più vicina - Promozione: la vittoria nel turno di recupero le permette di guadagnare punti sul Valsetta, fermato dal Gallo. sport.quotidiano.net