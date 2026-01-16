Sony stringe un accordo storico con Netflix per portare i suoi film sulla piattaforma di streaming

Sony Pictures Entertainment e Netflix hanno annunciato un accordo strategico che consentirà di portare i film Sony sulla piattaforma di streaming. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nel settore dell’intrattenimento, offrendo agli utenti un accesso più ampio e diversificato ai contenuti cinematografici. La partnership mira a migliorare l’esperienza di visione e a favorire una distribuzione più efficace dei film Sony nel mercato digitale.

Sony Pictures Entertainment e Netflix hanno annunciato un accordo storico che ridefinisce i rapporti tra cinema e streaming. Per la prima volta, un'intesa Pay-1 ha portata globale e rende Netflix la casa esclusiva dei film Sony dopo il loro percorso nelle sale e nel mercato home entertainment. L'operazione è destinata a incidere profondamente sulle strategie di distribuzione dell'industria cinematografica, con questo accordo pluriennale che punta a rafforzare una collaborazione già consolidata. Al centro c'è l'accesso esclusivo a uno dei cataloghi cinematografici più riconoscibili al mondo. Il nuovo accordo Pay-1 prevede che, una volta conclusa la finestra cinematografica e quella dell'home video, i film Sony arrivino in streaming solo su Netflix a livello mondiale.

