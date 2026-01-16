Sono un maschio femmina Ricky Tognazzi la confessione lascia tutti a bocca aperta Cosa significa

Ricky Tognazzi, durante un’intervista con Nunzia De Girolamo, ha condiviso una riflessione personale sulla propria identità di genere. La sua confessione, “sono un maschio femmina”, apre un dialogo su temi di identità e percezione, offrendo uno spaccato autentico e originale sulla complessità del maschio nel mondo contemporaneo. Un intervento che invita alla riflessione senza enfasi, con un linguaggio sobrio e diretto.

Il racconto intimo di Ricky Tognazzi ai microfoni di Nunzia De Girolamo offre uno spaccato profondo e non convenzionale sulla figura del maschio contemporaneo. Durante la puntata di Ciao Maschio, l'attore e regista ha deciso di spogliarsi di ogni sovrastruttura per esplorare la propria interiorità, mettendo in luce una visione della vita e dell'amore che rifugge i cliché della virilità tossica o autoritaria. La sua riflessione parte da una definizione di se stesso molto forte, quella di maschio femmina, un termine che non vuole indicare una confusione di identità, ma piuttosto la capacità di accogliere, ascoltare e integrare le sfumature della sensibilità che storicamente sono state delegate esclusivamente alle donne.

Ricky Tognazzi: “Sono un maschio femmina. Simona Izzo? Non saprei come fare senza” - Parlando d’amore, Tognazzi racconta la relazione con Simona, come un ‘lavoro’ quotidiano fatto di presenza e fiducia: “Rinnovare quest’amore tutti i giorni, perché appunto l’amore non è scontato. msn.com

“Sono un maschio femmina”. Ricky Tognazzi, la confessione lascia tutti a bocca aperta. Cosa significa - Il racconto intimo di Ricky Tognazzi ai microfoni di Nunzia De Girolamo offre uno spaccato profondo e non convenzionale sulla figura del maschio ... thesocialpost.it

