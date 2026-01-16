Sono stata alla Ottodays, la clinica milanese che si fregia di essere la prima che usa il metodo coreano, vi racconto com'è andata.

Di recente ho visitato Ottodays, la clinica milanese che si distingue per l’adozione del metodo coreano per la cura della pelle. Situata nel cuore di Chinatown, questa struttura si concentra su trattamenti personalizzati e sulla tutela della barriera idrolipidica, elemento fondamentale per la salute della pelle. In questa breve narrazione, condivido le impressioni sulla filosofia e sulle pratiche adottate dalla clinica.

Ho visitato la clinica di K-beauty a Milano, Ottodays, il nuovo indirizzo che promuove il metodo coreano per la cura della pelle, e vi dico di non aspettarvi di entrare e trovare una Seoul in miniatura. Il nome si riferisce a un ipotetico e fantasioso ottavo giorno della settimana dedicato alla cura di sé, uno dei pilastri della K-beauty. In pratica è una rivisitazione del vecchio concetto del me time, dedicarsi del tempo. Un concetto sviluppato secondo il credo beauty coreano che riconosce l’unicità della pelle e delle problematiche di ognuno, al massimo della personalizzazione. Situata nel cuore di Chinatown a Milano, è stata co-fondata da una cinese, Hu Jing, le estetiste sono tutte cinesi, i medici estetici italiani e i prodotti cosmetici utilizzati sono perlopiù occidentali, Methode Physiodermie, azienda svizzera con laboratori a Ginevra e DMK Skincare, marchio americano di cosmesi professionale fondato dall'americano Danne Montague-King. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

