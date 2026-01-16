Sono imbarazzato alzo le mani Non so perché guardiamo questo filmato | l’avvocato di Stasi sbotta a Ignoto X sulla nuova ricostruzione del delitto di Garlasco

L’avvocato di Stasi esprime il suo disagio nel commentare la nuova ricostruzione del delitto di Garlasco, sottolineando l’importanza di un ragionamento logico. La conversazione evidenzia le difficoltà di analizzare i dettagli di un caso complesso, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. In questo contesto, si mette in luce come la chiarezza e la coerenza siano fondamentali nel dibattito giudiziario e mediatico.

“Sono un po’ imbarazzato a commentare. Io accetto ogni argomentazione, ma ci deve essere un filo logico in quello che si dice”. Ad affermarlo è l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, che ad “ Ignoto X ” commenta senza mezzi termini le nuove ipotesi che negli ultimi giorni sono state avanzate per tentare di ricostruire la dinamica dell’ omicidio di Chiara Poggi. Ospite del programma condotto da Pino Rinaldi su La7, infatti, il legale sembra criticare una ricostruzione proposta dalla parte civile, con un filmato realizzato nel 2009, secondo cui l’aggressione ai danni della vittima sarebbe partita in cucina e non all’ingresso dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono imbarazzato, alzo le mani. Non so perché guardiamo questo filmato”: l’avvocato di Stasi sbotta a Ignoto X sulla nuova ricostruzione del delitto di Garlasco Leggi anche: Garlasco, l'avvocato di Stasi in tv è una furia: "Se tira fuori le carte vado via". E spunta un nuovo Dna "ignoto" Leggi anche: “Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Garlasco in Tv, la nuova dinamica del delitto ribalta tutto. De Rensis: Sono imbarazzato, alzo le mani; Garlasco in TV, attriti in diretta tra il consulente dei Poggi e Federica Panicucci: Queste sono sue considerazioni; Garlasco in Tv, Infante sbotta: “Non si immagina più un delitto d'impeto. Caos dopo la nuova consulenza: perché. Garlasco in Tv, la nuova dinamica del delitto ribalta tutto. De Rensis: "Sono imbarazzato, alzo le mani" - Antonio De Rensis ha commentato a Ignoto X giovedì 15 gennaio 2026 la nuova dinamica del delitto di Garlasco realizzata dal consulente dei Poggi ... libero.it

