Solo per vere intenditrici, nel 2026 il vintage rappresenta una componente centrale della moda globale. Da scelta estetica a decisione consapevole, capi e accessori d’epoca conquistano il mercato, guidati da una crescente domanda di sostenibilità, autenticità e valore duraturo. Un fenomeno che riflette un cambiamento profondo nelle preferenze di una nuova generazione di consumatrici, sempre più interessate a prodotti con storia e significato.

Nel 2026 il vintage non è più una nicchia: è una forza centrale nel sistema moda globale. Da aspirazione estetica a decisione d'acquisto consapevole, capi e accessori d'epoca dominano l'immaginario collettivo, con numeri di mercato in forte crescita e una nuova generazione di consumatori che li sceglie per sostenibilità, identità e valore reale. Come abbinare abbigliamento e accessori vintage: cinque look da copiare. Gli accessori per capelli dell'inverno 2025? Vintage chic. A trainare il trend ci pensano gli stilisti, che nelle nuove collezioni ripropongono sempre più spesso e volentieri accessori e pezzi d'antan rivisitati.

