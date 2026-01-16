Solidarietà per Crans-Montana | il salone Km di Bellano raccoglie capelli per le vittime

Il salone Km di Bellano, in via Boldoni 13, partecipa a un'iniziativa di solidarietà per le vittime di Crans-Montana. Raccoglie capelli destinati alla realizzazione di parrucche, contribuendo così a un gesto di sostegno concreto. Un esempio di collaborazione tra professionisti italiani e svizzeri per offrire conforto e assistenza alle persone colpite dalla tragedia.

Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi - “Ci impegneremo al massimo per capire le cause” e le eventuali “responsabilità” di quanto è accaduto a Crans- ilsole24ore.com

Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Re Carlo d' Inghilterra ha affermato che lui e la regina Camilla sono "sconvolti" e "profondamente rattristati" dall'incendio scoppiato in un bar di Crans Montana in Svizzera costato la vita ad almeno ... msn.com

A Crans-Montana la comunità si stringe nel lutto con una Messa di solidarietà, in segno di vicinanza alle persone toccate dalla tragedia. La RSI seguirà la celebrazione in diretta, domenica dalle 9:50 su LA 1. - facebook.com facebook

Superati i 400mila euro di donazioni: l’onda di solidarietà per i feriti di Crans-Montana milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

