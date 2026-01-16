Solidarietà per Crans-Montana | il salone Km di Bellano raccoglie capelli per le vittime
Il salone Km di Bellano, in via Boldoni 13, partecipa a un'iniziativa di solidarietà per le vittime di Crans-Montana. Raccoglie capelli destinati alla realizzazione di parrucche, contribuendo così a un gesto di sostegno concreto. Un esempio di collaborazione tra professionisti italiani e svizzeri per offrire conforto e assistenza alle persone colpite dalla tragedia.
Un gesto di solidarietà concreto per le vittime della tragedia di Crans-Montana. Il salone Km di Bellano, storica attività di via Boldoni 13, ha deciso di aderire all'iniziativa promossa dai colleghi svizzeri per raccogliere capelli destinati alla realizzazione di parrucche per le persone rimaste.
