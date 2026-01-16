Sofia Goggia ha affrontato la seconda prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio senza ottenere risultati significativi. La campionessa italiana, presente sulla pista Di Prampero per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha evidenziato le proprie difficoltà e il percorso di miglioramento necessario. Questa prestazione si inserisce in una stagione che, finora, non le ha regalato le soddisfazioni sperate, evidenziando l’impegno e la determinazione richiesti in questo sport.

Sofia Goggia non ha impressionato nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena sulla pista Di Prampero nella località friulana. La fuoriclasse bergamasca ha concluso in 17ma posizione, con un distacco di 1.52 secondi da Nicol Delago, capace di firmare il miglior crono su un tracciato assente dal massimo circuito internazionale itinerante da ben quindici anni. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 sarà chiamata a rialzare la testa in vista della gara, che andrà in scena sabato 17 gennaio (ore 10.45): l’azzurra riuscirà a inventarsi un guizzo nel penultimo superG prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto tre settimane? La nostra portacolori è reduce dalla prova poco brillante offerto a Zauchensee (dove le condizioni erano proibitive) e in stagione ha vinto il superG della Val d’Isere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia: “Le cose non mi vengono facilissime, c’è tanto da limare. Stagione non vincente in discesa”

