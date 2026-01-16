Snowboardcross Coppa del Mondo in Cina | i risultati degli italiani

La Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-26 si è svolta in Cina, con qualificazioni e risultati degli atleti italiani. In questo evento, i concorrenti si sono confrontati su tracciati tecnici e impegnativi, evidenziando il livello di preparazione nazionale. Di seguito, si analizzano le performance degli italiani e le prospettive in vista della fase finale, offrendo un quadro chiaro e dettagliato di questa tappa internazionale.

Un respiro caldo, una curva e inizia la magia. La Coppa del Mondo di snowboardcross arriva in Cina per la seconda tappa, che si disputerà dal 16 al 18 gennaio. Dopo il primo appuntamento avvenuto a Cervinia oltre un mese fa, il viaggio per gli atleti non è stato di poco conto, fino ad arrivare a Dongbeiya. Il primo giorno, come da prassi, è servito a scandire la qualificazione per la finale. Il bronzo di Pechino 2022, Omar Visintin, è riuscito a strappare il pass con decimo posto (+0.69). È andata decisamente meglio a Filippo Ferrari, che si è classificato al quarto posto (+0.33), mentre al quinto c’è Lorenzo Sommariva (+0. 🔗 Leggi su Sportface.it

