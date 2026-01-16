Snow e Glam | i VIP che fanno scintille tra le piste

Nei mesi invernali, le località di montagna attirano non solo appassionati di sport, ma anche celebrità che amano trascorrere momenti di relax tra le piste. Madonna di Campiglio è spesso teatro di incontri tra VIP che condividono passioni e passioni, creando un mix di eleganza e sportività. Questo articolo esplora le occasioni in cui le star si incontrano tra neve e glamour, confermando il fascino delle mete più esclusive della stagione invernale.

Mentre le montagne si vestono di bianco e i riflessi del sole accendono la neve di mille scintille, le piste di Madonna di Campiglio diventano il palcoscenico “segreto” dei VIP. Tra discese mozzafiato, vin brulé tra amici e outfit che fanno girare la testa, l’inverno qui non è solo freddo: è glamour, divertimento e stile puro. E mentre la neve cade leggera, alcune coppie e protagonisti riescono a catturare tutti gli sguardi, trasformando ogni curva in un piccolo spettacolo di charme, amore e sorrisi. Pago e Serena hanno catturato tutti gli sguardi con il loro stile impeccabile e i sorrisi sinceri. 🔗 Leggi su Novella2000.it

