Skeleton | rimonta vincente per Pfeifer ad Altenberg Fumagalli quindicesima

Da oasport.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jacqueline Pfeifer torna a vincere nella Coppa del Mondo di skeleton femminile ad Altenberg, confermando la sua forma dopo il successo di Cortina. La campionessa tedesca, medaglia d’argento a PyeongChang, ha conquistato il primo posto davanti al pubblico di casa, consolidando la propria posizione in classifica. Fumagalli si è piazzata al quindicesimo posto. La gara si è svolta sulla pista di Altenberg, nota per le sue sfide tecniche e impegnative.

Torna alla vittoria Jacqueline Pfeifer nella Coppa del Mondo di skeleton al femminile. La tedesca, argento olimpico a PyeongChang, va a prendersi il trionfo in quel di Altenberg, davanti al pubblico di casa, bissando quello ottenuto ad inizio stagione sul budello a Cinque Cerchi di Cortina. Un vero e proprio dominio quello dell’atleta classe 1995 su uno dei budelli più amati (già due vittoria in carriera qui, questa è la terza): miglior tempo in entrambe le run, 1:54.42 crono finale. A completare la doppietta tedesca ci pensa Susanne Kreher che chiude a 33 centesimi di ritardo, rimontando due posizioni nella discesa decisiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

skeleton rimonta vincente per pfeifer ad altenberg fumagalli quindicesima

© Oasport.it - Skeleton: rimonta vincente per Pfeifer ad Altenberg. Fumagalli quindicesima

Leggi anche: Skeleton: a Cortina si impone Jacqueline Pfeifer, miglior risultato in Coppa del Mondo per Alessandra Fumagalli

Leggi anche: LIVE Skeleton femminile, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: Pfeifer la migliore nella prima manche. Margaglio delude, bene Fumagalli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.