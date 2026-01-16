Skeleton Germania 2 vince il mixed team di Altenberg Le due squadre italiane mancano il podio

Germania 2 ha vinto il mixed team di Altenberg, settimo e ultimo evento della Coppa del Mondo di skeleton 2026. Le due squadre italiane presenti nella competizione non sono riuscite a salire sul podio. La gara si è svolta in un contesto di consolidamento delle classifiche stagionali, con le squadre di tutto il mondo impegnate in una prova di grande livello tecnico.

Germania 2 si è aggiudicata la gara di squadre mista di Altenberg (Germania), settimo ed ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton 2026. Sul budello tedesco i padroni di casa hanno dominato la scena aggiungendo anche il terzo posto di Germania 1. L'Italia, con i suoi due equipaggi, invece, si ferma in settima ed ottava posizione. Germania 2 ha trionfato con il tempo complessivo di 1:58.21 (Susanne Kreher in 1:00.19 e Axel Jungk in 58.02) con un margine di vantaggio di 35 centesimi su Gran Bretagna 2 (Amelia Coltman in 1:00.66 e Matt Weston in 57.90) mentre completa il podio Germania 1 (Jacqueline Pfeifer in 59.

