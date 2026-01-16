Sinner Contento di ripartire dagli Australian Open torneo speciale per me
Jannik Sinner ha espresso la sua soddisfazione nel riprendere il cammino nel torneo di Melbourne, l’Australian Open. Per il tennista italiano, questa competizione rappresenta un appuntamento importante e significativo nel calendario sportivo. La partecipazione a questo torneo segna l’inizio di una nuova fase della stagione, confermando l’importanza di Melbourne nel percorso professionale di Sinner.
MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Sono contento di ripartire da Melbourne, dall'Australian Open che è un torneo speciale per me". Lo ha detto a Supertennis Jannik Sinner in occasione del media day alla vigilia del primo Slam della stagione. Due volte campione in carica, l'azzurro potrebbe diventare il quarto giocatore a trionfare per tre anni di fila nella storia del torneo in singolare maschile dopo Jack Crawford (1931-33), Roy Emerson (1963-67) e Novak Djokovic (2011-13, 2019-21). Ci arriva convinto e rilassato. "La cosa più bella per me è stata trascorrere il Natale a casa, e il Capodanno a Monaco con i miei amici Antonio Giovinazzi, Giulio Ciccone e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Jannik Sinner aggiunge un torneo prima degli Australian Open! Ci sono Alcaraz e un montepremi milionario
Leggi anche: Fatto fuori dagli Australian Open, Sinner è una furia: annuncio pubblico
Sinner a SuperTennis: Australian Open speciale per me.
Sinner, le prove di Australian Open vanno bene: Auger Aliassime ko in tre set - Il campione altoatesino vince il match esibisione contro il canadese. tuttosport.com
Sinner pronto per l’Australian Open “Contento di ripartire da Melbourne, torneo speciale per me” - MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “Sono contento di ripartire da Melbourne, dall’Australian Open che è un torneo speciale per me”. msn.com
Sinner a SuperTennis: "Australian Open speciale per me" - 'Sono contento di ripartire da Melbourne, dall'Australian Open che è un torneo speciale per me' ha detto Jannik Sinner all'inviato di ... sport.tiscali.it
Simone Giannelli su Jannik Sinner a @Gazzetta_it "Non sono mai riuscito ad incontrarlo perché entrambi abbiamo lasciato presto le montagne. È un peccato perché scambierei volentieri due parole con lui. Lo ammiro molto, penso che la cosa che ci accomun x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.