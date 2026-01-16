sinner contento di ripartire dagli australian open torneo speciale per me

Jannik Sinner ha espresso la sua soddisfazione nel riprendere il cammino nel torneo di Melbourne, l’Australian Open. Per il tennista italiano, questa competizione rappresenta un appuntamento importante e significativo nel calendario sportivo. La partecipazione a questo torneo segna l’inizio di una nuova fase della stagione, confermando l’importanza di Melbourne nel percorso professionale di Sinner.

MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Sono contento di ripartire da Melbourne, dall'Australian Open che è un torneo speciale per me". Lo ha detto a Supertennis Jannik Sinner in occasione del media day alla vigilia del primo Slam della stagione. Due volte campione in carica, l'azzurro potrebbe diventare il quarto giocatore a trionfare per tre anni di fila nella storia del torneo in singolare maschile dopo Jack Crawford (1931-33), Roy Emerson (1963-67) e Novak Djokovic (2011-13, 2019-21). Ci arriva convinto e rilassato. "La cosa più bella per me è stata trascorrere il Natale a casa, e il Capodanno a Monaco con i miei amici Antonio Giovinazzi, Giulio Ciccone e le loro famiglie.

