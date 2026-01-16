Sinner batte Auger-Aliassime ultimo test prima degli Australian Open 2026

Jannik Sinner ha concluso con successo l’ultimo appuntamento pre-Australian Open, battendo Felix Auger-Aliassime in un’ottima prova di tennis. La partita ha offerto indicazioni positive in vista del debutto del torneo, confermando la preparazione dell’atleta italiano. La sfida ha rappresentato un’ulteriore tappa nel percorso di avvicinamento all’importante torneo australiano, dimostrando solidità e determinazione.

Jannik Sinner supera Felix Auger-Aliassime nell'ultimo test prima del debutto agli Australian Open 2026. L'azzurro, n°2 del mondo, ha vinto contro il canadese (n°7 Atp) con il punteggio di 6-4 4-6 10-4 (al super tie-break) alla Rod Laver Arena. Il 24enne altoatesino farà il suo esordio allo Slam di Melbourne lunedì 19 gennaio contro il francese Hugo Gaston (n°94). Di recente, Sinner ha preso parte ad altre due esibizioni. La prima contro Carlos Alcaraz a Seul, in cui lo spagnolo n°1 del mondo ha avuto la meglio per 7-5 7-6. La seconda al One Point Slam 2026, evento di lancio degli Australian Open.

Sinner vince l'ultimo test prima degli Australian Open: Auger-Aliassime ko - Oggi, venerdì 16 gennaio, il tennista azzurro ha battuto il canadese Felix Auger- adnkronos.com

Australian Open, Sinner vince in tre set l'esibizione con Auger-Aliassime - Una buona prova per il tennista azzurro a pochi giorni dall'esordio nel primo Slam della stagione che lo vedrà opposto a Hugo Gaston ... corrieredellosport.it

Sinner & Musetti, l’Età dell'Oro del tennis che batte il calcio Se dall'alba si vede il giorno, questo sarà un altro anno pieno di giorni d'oro per il tennis italiano che, da domani, per la prima volta nella sua storia, avrà ufficialmente due giocatori nella Top 5 mondial - facebook.com facebook

Alcaraz batte Sinner per la prima volta in un’esibizione x.com

