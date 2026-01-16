Sinner agli Australian Open | Sono più forte e più maturo Ora vivo il tennis con serenità

Sinner si prepara agli Australian Open, condividendo in conferenza stampa il suo percorso di crescita. Il tennista italiano, numero due del mondo, ha illustrato come le esperienze degli ultimi mesi abbiano contribuito a rafforzarlo e a maturare. Ora vive il tennis con maggiore serenità, affrontando questa nuova sfida con rinnovata consapevolezza e un approccio più equilibrato rispetto al passato.

Alla vigilia del suo debutto agli Australian Open, Jannik Sinner si presenta con uno sguardo diverso, più consapevole e disteso. Durante il media day che precede l'inizio del primo Slam della stagione, il due volte campione ha ripercorso un anno complesso, trasformato oggi in una fonte di crescita personale e sportiva. Il campione azzurro non nasconde quanto il periodo vissuto dodici mesi fa sia stato difficile, segnato dall'incertezza legata al caso Clostebol. Un pensiero costante che ha pesato non solo su di lui, ma anche sulla sua famiglia. "È stato complicato sotto ogni aspetto – ha spiegato – ma col tempo ho capito che tutto accade per una ragione".

