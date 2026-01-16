Sindaco Trombetta si dimette Condizioni irricevibili non un’alleanza ma un ribaltone

Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni, citando condizioni irricevibili e respingendo l’idea di un’alleanza in chiave di ribaltone. La decisione porta a una fase di incertezza politica e al commissariamento dell’amministrazione fino alle elezioni previste per maggio. La situazione richiede attenzione per comprendere le conseguenze sul futuro della città e sul percorso istituzionale.

Crisi in maggioranza, Trombetta potrebbe giocarsi la 'carta' dimissioni - Dopo settimane di riunioni, confronti e trattative il sindaco non sembra essere riuscito a trovare la quadra e chiudere la crisi politica ... casertanews.it

Arriva il colpo di scena: Trombetta si è dimesso dalla carica di sindaco https://ebx.sh/MYNWVi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.