Sindaco Trombetta si dimette Condizioni irricevibili non un’alleanza ma un ribaltone
Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni, citando condizioni irricevibili e respingendo l’idea di un’alleanza in chiave di ribaltone. La decisione porta a una fase di incertezza politica e al commissariamento dell’amministrazione fino alle elezioni previste per maggio. La situazione richiede attenzione per comprendere le conseguenze sul futuro della città e sul percorso istituzionale.
Marcianise torna nell’incertezza politica. Il sindaco Antonio Trombetta ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni, aprendo la strada a un nuovo commissariamento dell’ente fino alle prossime elezioni amministrative previste per il mese di maggio. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sindaco Trombetta si dimette. “Condizioni irricevibili, non un’alleanza ma un ribaltone”; Marcianise. Colpo di scena. La destra dice no e Trombetta si dimette da Sindaco; Crisi in maggioranza, Trombetta potrebbe giocarsi la 'carta' dimissioni.
Sindaco Trombetta si dimette. “Condizioni irricevibili, non un’alleanza ma un ribaltone” - Trombetta parla dell’impossibilità di superare la crisi apertasi all’indomani delle elezioni regionali, quando due consiglieri comunali hanno abbandonato la maggioranza ... casertanews.it
Crisi in maggioranza, Trombetta potrebbe giocarsi la 'carta' dimissioni - Dopo settimane di riunioni, confronti e trattative il sindaco non sembra essere riuscito a trovare la quadra e chiudere la crisi politica ... casertanews.it
Arriva il colpo di scena: Trombetta si è dimesso dalla carica di sindaco https://ebx.sh/MYNWVi - facebook.com facebook
