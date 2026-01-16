Simone Inzaghi ha già contattato Lorenzo Lucca per chiedergli la disponibilità a giocare nell’Al Hilal

Simone Inzaghi ha recentemente contattato Lorenzo Lucca per verificare la sua disponibilità a trasferirsi all’Al Hilal. Nel frattempo, il calciomercato del Napoli attraversa una fase di stallo, in particolare a causa delle incertezze legate alla situazione contrattuale del calciatore. La situazione resta sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Il calciomercato del Napoli vive un momento di stallo, soprattutto a causa della situazione relativa a Lorenzo Lucca. A fare il punto della situazione è Matteo Moretto su YouTube. Calciomercato Napoli, il punto su Lucca.. Riporta Moretto: Iniziamo il video di oggi parlando di Napoli e soffermandoci sulla situazione di Lorenzo Lucca, perché l’attaccante del Napoli è in uscita. Il Napoli sta cercando delle soluzioni in uscita per lui. Come sapete, in estate il Napoli lo ha pagato 9 milioni di euro di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio, che diventerà obbligatorio dal primo febbraio per 26 milioni di euro più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

