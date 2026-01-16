Simone Inzaghi ha già contattato Lorenzo Lucca per chiedergli la disponibilità a giocare nell’Al Hilal
Simone Inzaghi ha recentemente contattato Lorenzo Lucca per verificare la sua disponibilità a trasferirsi all’Al Hilal. Nel frattempo, il calciomercato del Napoli attraversa una fase di stallo, in particolare a causa delle incertezze legate alla situazione contrattuale del calciatore. La situazione resta sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.
Il calciomercato del Napoli vive un momento di stallo, soprattutto a causa della situazione relativa a Lorenzo Lucca. A fare il punto della situazione è Matteo Moretto su YouTube. Calciomercato Napoli, il punto su Lucca.. Riporta Moretto: Iniziamo il video di oggi parlando di Napoli e soffermandoci sulla situazione di Lorenzo Lucca, perché l’attaccante del Napoli è in uscita. Il Napoli sta cercando delle soluzioni in uscita per lui. Come sapete, in estate il Napoli lo ha pagato 9 milioni di euro di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio, che diventerà obbligatorio dal primo febbraio per 26 milioni di euro più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Il fondo PIF vuole cedere l’Al Hilal di Simone Inzaghi
Leggi anche: Colpo in Serie A, Simone Inzaghi rinforza così l’Al-Hilal: arriva subito
Vittorie, sfida a CR7 e made in Italy: Simone Inzaghi vola con l’Al Hilal - Simone Inzaghi ha festeggiato la sua diciannovesima vittoria alla guida dell'Al Hilal. gianlucadimarzio.com
Inzaghi: “L’Inter mi mancherà. Ho accettato l’Al-Hilal per cambiare il modo di pensare” - Hilal ha commentato le critiche ricevute negli ultimi giorni Dagli Stati Uniti Simone Inzaghi ha parlato dell’Inter. gianlucadimarzio.com
Al Hilal verso il titolo, Simone Inzaghi firma la 19esima vittoria di fila. Furia Ronaldo: la reazione al cambio e il gesto dei ladri - Al Hilal verso il titolo, Simone Inzaghi firma la 19esima vittoria di fila. sport.virgilio.it
Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe essere lontano da Napoli: come rivelato da Matteo Moretto, Simone Inzaghi ha contattato direttamente l’attaccante classe 2000 per portarlo all’Al-Hilal. Restano ora da capire la volontà del calciatore e la formula dell’operazi x.com
Lucca in Arabia da Inzaghi Fatica a trovare spazio, ma Simone Inzaghi lo vuole all'Al-Hilal. Infatti secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, l'attaccante azzurro figura tra i possibili scambi di questa sessione invernale Lucca gioca poco al Napoli, che v - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.