Silea cresce | 4 nuovi Comuni soci e affidamenti estesi fino al 2033

Silea amplia la propria rete con l’ingresso di quattro nuovi Comuni della provincia di Bergamo, Caprino Bergamasco, Mapello, Presezzo e Villa d’Adda, dopo un’operazione di aumento di capitale. Con questa integrazione, il numero dei Comuni soci sale a 91, distribuiti tra le province di Lecco, Bergamo e Como. Gli affidamenti sono stati estesi fino al 2033, consolidando il ruolo di Silea nel patrimonio territoriale.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.