Silea cresce | 4 nuovi Comuni soci e affidamenti estesi fino al 2033
Silea amplia la propria rete con l’ingresso di quattro nuovi Comuni della provincia di Bergamo, Caprino Bergamasco, Mapello, Presezzo e Villa d’Adda, dopo un’operazione di aumento di capitale. Con questa integrazione, il numero dei Comuni soci sale a 91, distribuiti tra le province di Lecco, Bergamo e Como. Gli affidamenti sono stati estesi fino al 2033, consolidando il ruolo di Silea nel patrimonio territoriale.
A seguito di un’operazione di aumento di capitale, quattro Comuni della provincia di Bergamo - Caprino Bergamasco, Mapello, Presezzo e Villa d’Adda - entrano nel capitale sociale di Silea, portando a 91 il numero complessivo dei Comuni soci, distribuiti nelle tre province di Lecco, Bergamo e Como. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Orsini spinge su Industria 5.0: “I termini delle domande siano estesi fino al 31/12”
Leggi anche: Nuovi mezzi elettrici entro l’anno 2033. Cap, viaggi al top
Silea cresce: 4 nuovi comuni soci, governance rafforzata e affidamenti estesi fino al 2033 - VALMADRERA – A seguito di un’operazione di aumento di capitale, quattro Comuni della provincia di Bergamo – Caprino Bergamasco, Mapello, Presezzo e Villa d’Adda – entrano nel capitale sociale di Silea ... msn.com
RISULTATI SETTORE GIOVANILE Noventa – Silea Impresa Calcio - Noventa A – Calcio Meolo - Calcio San Donà 1922 – Noventa B – Fossalta Piave - Noventa - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.