SIGEP World focus sulla panificazione | Francesco Langellotto protagonista con la pizza in pala alla biga

Al SIGEP World, l’attenzione alla panificazione si concentra sull’innovazione e la tradizione. Nel Padiglione D5, Francesco Langellotto presenta una masterclass firmata Molino sul Clitunno, dedicata agli impasti evoluti, alla gestione della biga e alla preparazione della pizza in pala. Un’occasione per approfondire tecniche e conoscenze nel settore, rivolgendosi a professionisti e appassionati desiderosi di perfezionare le proprie competenze.

Al Padiglione D5 la masterclass firmata Molino sul Clitunno dedicata a impasti evoluti, biga e pizza in pala. SIGEP World si conferma anche quest'anno come l'evento di riferimento internazionale per il mondo del Foodservice, capace di attrarre migliaia di professionisti dai settori Gelato, Pastry & Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza. Un appuntamento che non è solo vetrina commerciale, ma soprattutto luogo di formazione, confronto e divulgazione tecnica. In questo contesto di alto profilo si inserisce l'iniziativa di Molino sul Clitunno, che arricchisce il programma dell'area show cooking con un focus specifico sulla panificazione contemporanea e sulle tecniche di impasto più evolute.

