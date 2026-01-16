Sigep si alza il sipario E a marzo l’evento arriva fino a Las Vegas

Il Sigep si apre ufficialmente, portando Rimini al centro dell’attenzione internazionale nel settore del foodservice. A marzo, l’evento si amplia trasferendosi fino a Las Vegas, rafforzando la sua presenza globale. Un’occasione per aziende e professionisti di condividere innovazioni, tendenze e opportunità di mercato, sottolineando l’importanza di questa manifestazione nel panorama della ristorazione e del cioccolato.

Rimini, 16 gennaio 2026 – Su il sipario. Con Sigep World c’è Rimini al centro del mondo del foodservice. Fino a martedì la rassegna di Italian Exhibition Group mette sotto i riflettori le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza: presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle aziende del made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi. Ieri il taglio del nastro con il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in rappresentanza del governo. “Questa manifestazione, arrivata alla 47esima edizione, sta facendo la storia del nostro Paese” le parole del ministro Locatelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sigep, si alza il sipario. E a marzo l’evento arriva fino a Las Vegas Leggi anche: Si alza il sipario di EaT - Enogastronomia a Teatro Leggi anche: Premio Alberto Sordi, domani si alza il sipario La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sigep, si alza il sipario. E a marzo l’evento arriva fino a Las Vegas - Padiglioni affollati per la prima giornata della rassegna riminese dedicata al foodservice. ilrestodelcarlino.it

