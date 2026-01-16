Sigarette scattano i rincari | Marlboro a 6,80 euro Aumentano anche e-cig e tabacco trinciato lo Stato punta a +900 milioni

A partire da sabato 17 gennaio 2026, entreranno in vigore i nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette, con un incremento di circa 6,80 euro per Marlboro e rialzi anche per e-cig e tabacco trinciato. La manovra fiscale prevede un percorso progressivo fino al 2028, con l’obiettivo di generare entrate per circa 900 milioni di euro. Questa fase di rincari rappresenta un cambiamento importante nel settore del tabacco in Italia.

Parte una nuova fase di rincari per i prodotti del tabacco. Da sabato 17 gennaio 2026 entrano in vigore i primi aumenti dei prezzi delle sigarette legati al rialzo delle accise previsto dalla manovra, con un percorso graduale fino al 2028. L'effetto immediato è un aggiornamento dei listini che, a seconda delle marche, può arrivare fino a 30 centesimi a pacchetto. Tra i prezzi che fanno più notizia c'è quello delle Marlboro, che salgono a 6,80 euro a pacchetto. I primi adeguamenti riguardano soprattutto i marchi di un grande produttore internazionale, ma nelle prossime settimane il riallineamento potrebbe estendersi anche ad altri brand, con aggiornamenti progressivi dei listini.

