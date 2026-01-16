Sigarette più care da oggi | Aumenti fino a 30 cent a pacchetto

Dal 16 gennaio 2026, i prezzi delle sigarette subiranno aumenti fino a 30 centesimi per alcuni marchi, come previsto dalla legge di Bilancio. Questi rincari interessano le marche più diffuse, tra cui quelle del gruppo Philip Morris. Si tratta dei primi adeguamenti tariffari decisi in questa fase e che riflettono le nuove normative in materia di tassazione sul settore del tabacco.

Da oggi, 16 gennaio 2026, entrano in vigore i primi aumenti sul prezzo delle sigarette decisi con la legge di Bilancio, che prevedono rincari fino a 30 centesimi su alcuni pacchetti delle marche più diffuse come quelle del gruppo Philip Morris. Quali saranno i nuovi prezzi e cosa cambia Gli aumenti si applicano principalmente alle "bionde" tradizionali, con esempio pratico di pacchetti come le Marlboro che passeranno da circa 6,50 euro a circa 6,80 euro. Nei prossimi giorni, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicherà i listini aggiornati per tutte le marche interessate.

