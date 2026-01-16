Siete sorrentiniani o zaloniani? Per quelli che… illuminati dal La Grazia Toni Servillo merita un monumento

Sei sorrentiniano o zaloniano? Per chi apprezza il cinema di Paolo Sorrentino, il suo stile distintivo e la collaborazione con Toni Servillo rappresentano un punto di riferimento. Con undici film all’attivo, di cui sette interpretati da Servillo, e il premio Oscar per La Grande Bellezza, Sorrentino ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano e internazionale.

