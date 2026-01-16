Siena svolta per i bus extraurbani | a Tiemme e ByBus la gestione delle linee deboli

La Provincia di Siena ha concluso la gara per la gestione delle linee di trasporto pubblico nelle zone a domanda debole. A partire da ora, Tiemme e ByBus saranno responsabili della gestione delle linee extraurbane, garantendo continuità e affidabilità del servizio per le aree interessate. Questa scelta mira a migliorare l’efficienza del trasporto pubblico e a rispondere alle esigenze di mobilità della comunità locale.

SIENA – La Provincia di Siena ha chiuso la partita. La gara per il trasporto pubblico nelle aree a cosiddetta “domanda debole” è stata definitivamente aggiudicata. A gestire il servizio sarà il Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato da Tiemme Spa, insieme al Consorzio ByBus (con le esecutrici Autonoleggio Daidone e Idealviaggi). Si tratta di un’operazione strategica per il territorio. L’Rti ha ottenuto il punteggio massimo con un’offerta economica di 17.197.197 euro, a fronte di un valore complessivo della fornitura stimato in oltre 22 milioni. Il contratto sarà di tipo “Net Cost”: significa che il rischio d’impresa e la gestione dei ricavi passeranno direttamente all’affidatario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: A Tiemme le ’linee deboli’: "Siamo tornati un’azienda. Integrati nel trasporto pubblico" Leggi anche: Accordo sui biglietti bus At-Tiemme, Spensierati: "Intesa fra compagnie un passo necessario" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli, ex Ministra dell’Istruzione e protagonista di una svolta storica per i Conservatori italiani. Un pensiero di gratitudine e vicinanza per una figura che ha s - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.