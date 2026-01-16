Sicurezza nazionale Via libera del governo alla riorganizzazione del Dis

Il governo ha approvato un nuovo regolamento per il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026. La riorganizzazione dell’architettura dell’intelligence mira a definire in modo più chiaro l’ordinamento e le funzioni del Dis, rafforzando la struttura di sicurezza nazionale. Questa modifica rappresenta un passo importante nell’adeguamento delle istituzioni alle nuove esigenze di tutela e prevenzione.

Il governo interviene sull'architettura dell'intelligence. Con un Dpcm dell'8 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato adottato il nuovo regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis). Il provvedimento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione e, dalla stessa data, abroga il Dpcm del 21 gennaio 2022, varato durante il governo Draghi, Il decreto attua quanto previsto dalla legge 124 del 2007 e ridefinisce il funzionamento del Dipartimento incardinato presso la Presidenza del Consiglio, snodo centrale del sistema informativo nazionale e punto di raccordo tra Aise, Aisi e vertice politico.

