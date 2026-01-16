**Sicurezza | Lupi ' piena sintonia con Piantedosi seria risposta a cittadini' **

In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza, le forze politiche confermano la loro piena sintonia con il ministro Piantedosi riguardo alle strategie di contrasto all’immigrazione illegale. L’impegno è volto a sostenere le nuove norme, contribuendo attivamente in Parlamento per garantirne l’approvazione e l’efficacia. Questa condivisa posizione riflette l’importanza di un approccio equilibrato e responsabile nella gestione delle questioni di sicurezza pubblica.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Piena sintonia con la linea espressa dal ministro Piantedosi sulla sicurezza e sul contrasto all'immigrazione illegale, condividiamo l'impostazione e daremo il nostro contributo in Parlamento perché le nuove norme siano approvate". Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, commentando l'intervista all'Adnkronos del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Nessuna svolta repressiva, solo l'esigenza -aggiunge il leader centrista- di un più efficace contrasto alla criminalità e di una seria risposta alla richiesta di maggiore protezione e tutela che arriva dai cittadini.

