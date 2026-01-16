sicurezza il pd voleva interventi ora frigna

Il Partito Democratico aveva chiesto interventi più decisi sulla sicurezza, ma ora si mostra insoddisfatto delle misure adottate. Dopo aver criticato la Meloni per presunta timidezza in materia di ordine pubblico, i dem esprimono preoccupazione per un possibile eccesso repressivo. Questa posizione evidenzia le tensioni politiche e le diverse visioni sulla gestione della sicurezza in Italia.

Dopo aver criticato la Meloni perché timida sull’ordine pubblico, i dem gridano alla deriva repressiva. Eugenio Zoffili (Lega): «L’operazione Strade sicure sarà prorogata». I punti chiave del nuovo decreto in materia di sicurezza, elaborato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedos i, stanno provocando una inspiegabile reazione negativa da parte della sinistra, che continua a non capire che proprio su questo tema è più evidente lo scollamento tra i leader di partito e l’elettorato. Paradosso dei paradossi, quando Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno, ha ammesso che sulla sicurezza occorre fare di più, il Pd l’ha attaccata sostenendo in estrema sintesi che aveva ammesso un fallimento. 🔗 Leggi su Laverita.info

