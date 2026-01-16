Sicurezza Gasparri | Supportiamo Piantedosi suoi provvedimenti esemplari Le reazioni all’intervista Adnkronos

Sicurezza e stabilità sono priorità fondamentali per il nostro paese. In questa direzione, il ministro Matteo Piantedosi ha adottato provvedimenti considerati esemplari, ricevendo il sostegno di figure come Gasparri. Le recenti reazioni all’intervista Adnkronos evidenziano l’attenzione e l’attenzione verso le strategie di sicurezza messe in atto dal governo, ritenute importanti per il miglioramento delle politiche di ordine pubblico.

(Adnkronos) – "Stiamo supportando da tempo il lavoro di Matteo Piantedosi, come ministro dell'Interno. I suoi interventi, i sui provvedimenti e la sua azione sono esemplari". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, commentando l'intervista del ministro dell'Interno all'Adnkronos sui temi di principale attualità politica, a cominciare dall'emergenza sicurezza. "Stiamo anche collaborando in vista dell'esame parlamentare del prossimo decreto-legge, teso a rafforzare i provvedimenti per i presidi di sicurezza – dice Gasparri – Siamo in piena sintonia anche sul fatto che finché non ci saranno forze dell'ordine che possano sostituire i militari, l'operazione 'strade sicure' debba andare avanti nelle città italiane con l'impegno delle forze armate.

