L'intervista del ministro Piantedosi ribadisce che in Italia non si registra un'emergenza sicurezza, con reati in calo. Tuttavia, la destra insiste sulla proposta di un nuovo decreto con misure restrittive più severe. Questa contraddizione evidenzia come alcune dichiarazioni possano alimentare insicurezza, anche se i dati confermano un quadro stabile. Un'analisi sobria e basata sui fatti è importante per comprendere il contesto politico e sociale attuale.

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "Il ministro Piantedosi conferma con la sua intervista che nel nostro Paese non esiste una emergenza sicurezza, sottolinea anche che i reati sono in calo, eppure la destra vuole imporre l'ennesimo decreto che prevede una stretta repressiva micidiale. Notiamo che non riesce proprio a pronunciare la parola Casapound, si occupa solo di quei centri sociali che negli anni hanno creato comunità e aggregazione virtuose mentre agita lo spauracchio dell'immigrato". Lo dice Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali, commentando l'intervista di Piantedosi all'Adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Sicurezza: AVS, 'destra crea insicurezza, con le sue affermazioni Piantedosi lo conferma'**

