Sicurezza a Lecco vertice tra Fratelli d' Italia e il prefetto Ponta | al centro donne baby gang e furti in casa

Si è tenuto a Lecco un incontro tra rappresentanti di Fratelli d'Italia e il prefetto Ponta, incentrato sulle questioni di sicurezza locale. Al centro della discussione sono stati temi come la tutela delle donne, la presenza di baby gang e i furti in abitazione, con l’obiettivo di rafforzare il presidio territoriale e garantire maggiore sicurezza alla comunità.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.