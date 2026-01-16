Si riparte da capo in campo e fuori | Baskérs pronti alla sfida con Pesaro e al ritorno di Barucci

I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli si preparano alla ripresa del campionato dopo un girone d’andata positivo, concluso in zona playoff. Con l’obiettivo di consolidare la posizione, la squadra si appresta ad affrontare la sfida contro Pesaro e il ritorno di Barucci. Un momento di continuità e crescita, sia in campo che fuori, per proseguire nel percorso di stagione con determinazione e concentrazione.

Archiviato un girone d'andata intenso e ricco di emozioni, chiuso in piena zona playoff, per i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli è tempo di voltare pagina. Il girone di ritorno prende il via con un crocevia fondamentale, dentro e fuori dal campo: da una parte una sfida delicatissima contro la Bramante Pesaro, dall'altra il ritorno in famiglia di una figura storica come Fabio Barucci, pronto a rimettersi al servizio dei colori artusiani. Un nuovo inizio che passa dalla consapevolezza del proprio valore, ma anche dalla necessità di non abbassare mai la guardia in un campionato quanto mai equilibrato e imprevedibile. Si riparte da capo, in campo e fuori: Baskérs pronti alla sfida con Pesaro e al ritorno di Barucci. Abbiamo chiuso la prima fase nel modo migliore: vincendo, crescendo, costruendo qualcosa di importante. Ma nello sport ogni traguardo è solo un nuovo punto di partenza. Ora il girone Allievi ricomincia. Si azzera tutto, si riparte da capo.

