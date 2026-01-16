Si preannuncia una sfida a tre Ora manca l’annuncio di Radice

Si avvicina l’annuncio ufficiale di Lorenzo Radice come candidato del centrosinistra, completando così il quadro delle tre coalizioni che si sfideranno alle prossime elezioni a Legnano. La conferma del suo nome rappresenta un passo importante nel panorama politico locale, delineando le possibili scelte degli elettori nelle consultazioni imminenti. Restano da definire gli altri candidati, mentre si avvicina il momento di conoscere le strategie delle forze in campo.

Manca solo la conferma di Lorenzo Radice come candidato del centrosinistra e poi sarà completo il quadro delle tre coalizioni che, presumibilmente, si contenderanno i voti dei legnanesi alle prossime consultazioni. Prima di Almici e del centrodestra, ad aprire le danze era stato Federico Amadei, classe 1971, candidato sindaco di un patto civico che mette insieme Rifondazione Comunista, M5S, Avs, Osservatorio Civico e, a oggi, Movimento dei Cittadini. Il sindaco Lorenzo Radice pareva in attesa solo della mossa del centrodestra per annunciare la conferma della sua candidatura, che da tempo appare scontata: ora che Almici è salito in sella alla coalizione, non è escluso che Radice voglia “condire“ il suo annuncio con l’ultimo obiettivo di programma, ancora da raggiungere, al quale fa cenno ormai da tempo e che potrebbe coincidere con il progetto della ex Manifattura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

