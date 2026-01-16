Si ingrossa la lista dei giovani ex Azzurri.

La lista dei giovani ex rappresentanti di Forza Italia si amplia in vista delle prossime elezioni a San Benedetto. Tra loro, figure emergenti che intendono contribuire al dibattito politico locale. Questa novità riflette un rinnovamento e un coinvolgimento crescente della nuova generazione nel contesto politico della città, segnando un passo importante nel percorso di rappresentanza e partecipazione democratica.

I giovani, tra cui anche gli ex di Forza Italia, in campo in vista delle prossime elezioni sambenedettesi. Prende infatti forma una nuova lista composta da giovani, mentre i principali schieramenti restano attraversati da divisioni interne e impasse sulle candidature. Un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali fuoriusciti dal movimento giovanile di Forza Italia nelle scorse settimane, sta lavorando a un progetto che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni. Si tratta, secondo quanto riferito, di ragazzi appassionati di politica che hanno deciso di mettersi, o rimettersi, in gioco in questa tornata elettorale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

