Si è portata avanti la problematica per cinque lunghi anni poi un programma televisivo è stato la mazzata finale E si è operata | Fabio Ricci dei Jalisse racconta l’intervento di Alessandra Drusian

Alessandra Drusian dei Jalisse ha annunciato di aver deciso di sottoporsi a un intervento di protesi all’anca, dopo cinque anni di tentativi di gestione della problematica con fisioterapia, infiltrazioni e antidolorifici. La decisione è stata influenzata anche da un programma televisivo, che ha rappresentato l’ultimo stimolo a intervenire. Ricci, partner della cantante, ha condiviso il percorso e le motivazioni dietro questa scelta importante.

"Ho tenuto duro per 5 anni pensando di poter risolvere con fisioterapie infiltrazioni e antidolorifici, ma alla fine non c'erano altre soluzioni": così Alessandra Drusian dei Jalisse ha così comunicato sui social la decisone di sottoporsi a un intervento di protesi all'anca. E durante la puntata di ieri de La Volta Buona, Fabio Ricci, l'altra metà del duo nella musica e nella vita, ha 'giocato' introducendo con Caterina Balivo il tema delle coppie note in crisi. Ma per chi a casa si è davvero chiesto come mai Fabio fosse lì senza Alessandra, ecco che lei è apparsa in un rvm: "Rimango basita Caterina come tu sia riuscita a far venire Fabio lì in studio da te senza di me.

