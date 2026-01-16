Si è dimesso Terremoto nella politica italiana | grande ritorno dietro l’angolo

Recentemente, a Salerno si è registrata una significativa novità politica con le dimissioni di una figura di rilievo. Questo episodio ha generato attenzione tra gli addetti ai lavori, alimentando aspettative di un possibile ritorno o cambiamenti importanti nel panorama locale. In un contesto già segnato da tensioni e trasformazioni, tali eventi segnano un momento di riflessione e attesa per le prossime evoluzioni nel settore politico.

A Salerno, nelle ultime ore, nei palazzi del potere si respira quell'aria strana che precede solo i grandi cambiamenti. Sussurri nei corridoi, telefoni che squillano senza sosta, volti tirati e una domanda che rimbalza ovunque: cosa sta per succedere davvero alla città e al suo equilibrio politico storico? Perché non si tratta di un normale avvicendamento o di un semplice passaggio di consegne. Questa volta il movimento è forte, destinato a far tremare sedie, alleanze e persino vecchie certezze. Una scelta arrivata all'improvviso, ma che in realtà, tra gli addetti ai lavori, veniva data quasi per scontata da giorni.

