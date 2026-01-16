Si è calato i pantaloni davanti ad una cliente che poi è fuggito urlando

Lo storico proprietario della Pizzeria Toscana, nel cuore del centro storico, racconta un episodio inquietante: ha assistito a un uomo che, davanti a una cliente, si è calato i pantaloni, provocando la fuga della donna. Quando è uscito nel vicolo, ha trovato il soggetto con i pantaloni abbassati, che metteva in mostra i propri attributi. Un episodio che evidenzia comportamenti inappropriati e la necessità di attenzione e tutela in luoghi pubblici.

"Ho visto la ragazza fuggire gridando e subito sono uscito nel vicolo trovando un signore con i pantaloni calati che metteva in mostra i suoi attributi": inizia così il racconto denuncia dello storico proprietario della Pizzeria Toscana, in pieno centro storico, con doppio ingresso: da corso.

