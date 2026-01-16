Si dimette il sindaco di Salerno e ricompare Vincenzo De Luca | la sfida elettorale che preoccupa il Pd

Il sindaco di Salerno si dimette, lasciando spazio a Vincenzo De Luca, che potrebbe tornare in politica in vista delle prossime sfide elettorali. La situazione preoccupa il Partito Democratico, già impegnato nella corsa regionale con Roberto Fico. Questo scenario introduce un nuovo elemento nel panorama politico campano, evidenziando le dinamiche e le tensioni tra le diverse forze politiche in vista delle future consultazioni.

