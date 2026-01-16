Si avvicina la fine dei grandi magazzini di lusso americani

Le grandi catene di magazzini di lusso negli Stati Uniti stanno affrontando una crisi ormai da diversi anni. Recentemente, il gruppo proprietario di queste catene ha annunciato il fallimento, segnando la fine di un’epoca per il settore. Questa decisione riflette le difficoltà strutturali e il mutamento delle abitudini di consumo, aprendo un nuovo scenario per il mercato del lusso e della distribuzione.

Martedì Saks Global, la società proprietaria delle più famose e storiche catene di grandi magazzini di lusso statunitensi ha presentato istanza di fallimento. Dall’inizio della pandemia è l’azienda più grande nel settore della vendita al dettaglio di articoli di lusso ad aver dichiarato bancarotta, con debiti nei confronti dei propri fornitori di miliardi di dollari. Saks Global era nata alla fine del 2024 quando l’azienda proprietaria delle catene Saks Fifth Avenue e Saks Off 5th aveva acquistato le concorrenti Neiman Marcus e Bergdorf Goodman per 2,7 miliardi di dollari. L’acquisizione era avvenuta soprattutto su impulso dell’amministratore delegato e presidente esecutivo del gruppo Richard Baker, che adesso è stato estromesso e sostituito con l’ex capo di Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Si avvicina la fine dei grandi magazzini di lusso americani Leggi anche: Saks in bancarotta: il colosso dei grandi magazzini di lusso ha dichiarato fallimento Leggi anche: Il Mondiale si avvicina eppure la Nazionale Usa non scalda i cuori dei tifosi americani (Athletic) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il tramonto di una leggenda?; Star Academy: Anouk eliminata durante uno spettacolo dal vivo ad alta tensione su TF1. Si avvicina la fine dei grandi magazzini di lusso americani - Dopo una crisi strutturale che va avanti da anni, il gruppo che possiede le principali catene ha dichiarato fallimento ... ilpost.it

La fine dell'era Saks Fifth Avenue a New York, cosa resta del mito dopo l'istanza di fallimento - La crisi finanziaria di un’icona americana e la lunga storia dei grandi magazzini che hanno inventato lo shopping moderno ... elle.com

Questa storica catena di grandi magazzini sta per fallire - Un tempo un simbolo del lusso a stelle e strisce, oggi questa iconica catena di grandi magazzini è sull'orlo del fallimento e rischia di finire sotto tutela giudiziaria. msn.com

Si avvicina la fine dei grandi magazzini di lusso americani x.com

La fine si avvicina: alleanze fragili, scelte difficili e un viaggio che cambia per sempre il destino del mondo magico! “Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1”, stasera in prima serata su #Italia1 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.