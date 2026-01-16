Short track ottimo avvio per l’Italia nella prima giornata degli Europei

Gli Europei di short track sono iniziati a Tilburg, nei Paesi Bassi. La prima giornata ha visto la squadra italiana distinguersi nelle competizioni individuali e a team, evidenziando un buon livello di preparazione e determinazione. Questi risultati costituiscono un primo passo positivo nel percorso verso le medaglie e rappresentano un segnale incoraggiante per il proseguo della manifestazione.

Si è alzato il sipario sugli Europei di short track, che si disputano nei Paesi Bassi a Tilburg. Un ottimo avvio per la squadra azzurra in questa prima giornata con i nostri portacolori che si sono ben comportati sia nelle gare individuali sia in quelle di squadra. Da segnalare il percorso netto al femminile, ma anche il buonissimo inizio da parte della staffetta maschile e di quella mista. Una giornata che è iniziata con i quarti di finale dei 1500 metri. In campo femminile Elisa Confortola ha chiuso con il miglior tempo assoluto, qualificandosi per la semifinale insieme ad Arianna Fontana ed Arianna Sighel.

