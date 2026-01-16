Sfruttano la figlia 16enne in sartoria | a processo genitori e nonno
Un procedimento giudiziario è in corso nei confronti di genitori e nonno di una ragazza di 16 anni, coinvolti per aver impiegato la minore in attività sartoriali all’interno dell’azienda di famiglia senza le necessarie autorizzazioni. L’indagine riguarda l’utilizzo di una minorenne come lavoratrice, in violazione delle normative sulla tutela dei minori e sulla sicurezza sul lavoro.
Facevano lavorare la figlia, e nipote, minorenne nell’azienda di famiglia, ma senza l’autorizzazione dell’autorità preposta. Madre. Padre e nonno sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di sfruttamento del lavoro minorile, mancato assolvimento dell’obbligo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
