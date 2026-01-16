Sfruttano la figlia 16enne in sartoria | a processo genitori e nonno

Un procedimento giudiziario è in corso nei confronti di genitori e nonno di una ragazza di 16 anni, coinvolti per aver impiegato la minore in attività sartoriali all’interno dell’azienda di famiglia senza le necessarie autorizzazioni. L’indagine riguarda l’utilizzo di una minorenne come lavoratrice, in violazione delle normative sulla tutela dei minori e sulla sicurezza sul lavoro.

