sfregio a vale rossi alma fano multata

Pesanti strascichi ha provocato, domenica scorsa a Rio Salso durante la gara Tavullia Valfoglia-Alma Fano, l’irruzione in campo di due tifosi fanesi che hanno divelto e asportato lo striscione di uno sponsor locale, la ditta VR46 che cura l’immagine del campione Valentino Rossi. Alla società fanese è stata così comminata una multa di 450 euro per le intemperanze della propria tifoseria che ha fatto esplodere bombe carta, acceso fumogeni e fuochi d’artificio, offeso i calciatori locali, ma soprattutto per l’inqualificabile comportamento tenuto dai due facinorosi. "Durante il secondo tempo di gioco – si legge nel comunicato del Giudice sportivo – l’arbitro si vedeva costretto a sospendere per alcuni minuti la gara, in quanto la tifoseria ospite sfondava il cancello, regolarmente chiuso e con una sbarra di ferro posta come ulteriore deterrente, e consentiva l’accesso sul terreno di gioco a due facinorosi, che si dirigevano verso la rete di recinzione sradicando lo striscione del main sponsor della squadra locale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

