Sesso e cocaina | serata da 400 euro Smantellato giro di prostituzione in un appartamento a Rho

A Rho, Milano, è stato smantellato un giro di prostituzione legato all'uso di cocaina, con un giro di affari stimato intorno ai 400 euro per serata. L'indagine, avviata grazie alle segnalazioni dei residenti, ha portato alla scoperta di frequenti movimenti sospetti in un appartamento di via Capuana, evidenziando un'attività illecita che coinvolgeva sesso e droga.

Rho (Milano) – L'indagine è partita dalle segnalazioni di alcuni residenti che avevano nota to un continuo viavai di clienti e movimenti sospetti a qualsiasi ora del giorno e della notte nella palazzina di via Capuana 5658 a Rho. Gli accertamenti sul web hanno consentito agli inquirenti di scoprire annunci pubblicitari relativi all’attività di escort in appartamenti di via Capuana con le foto di una modella ucraina del tutto ignara. Per due settimane la polizia locale ha fatto appostamenti, indagini e controlli, che hanno consentito di accertare che nell'appartamento c'era un giro di prostitute e transessuali che offrivano prestazioni anche con la vendita di cocaina ai clienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

