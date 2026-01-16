La Sezione arbitri di Benevento annuncia con soddisfazione l’esordio in Serie D di Matteo Della Porta, arbitro sannita. L’appuntamento è previsto per domenica 18 gennaio 2026, segnando un importante traguardo nella sua carriera. Questa occasione rappresenta un passo avanti nel percorso professionale di Della Porta, che si prepara ad affrontare la prima partita in una categoria di rilievo nel calcio italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Con grande gioia la Sezione arbitri di Benevento comunica che domenica 18 gennaio 2026, l’associato Matteo Della Porta sarà impiegato – in esordio – in una gara di Serie D, gir. C, tra Legnago e Campodarsego. Per Matteo si tratta di un evento importante perché segna un punto considerevole nel suo percorso, che sino ad ora l’ha visto militare in gare di eccellenza nazionale su tutto il territorio e che ora potrà, confermando l’andamento molto positivo, essere impiegato in gare del campionato di serie D. Un risultato altrettanto importante per la Sezione arbitri di Benevento, che così conferma il trend di grande positività che da qualche anno vede Benevento come una sezione solida e con presenza di arbitri oppure osservatori nazionali sempre crescente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie D, esordio in vista per l’arbitro sannita Matteo Della Porta

